ФАС заинтересовалась банковскими комиссиями для застройщиков ФАС проверит обоснованность банковских комиссий для застройщиков

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Федеральная антимонопольная служба России оценит обоснованность установленных банками комиссий для застройщиков, сообщается на сайте ФАС. Ранее шесть российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк «ФК Открытие» и Совкомбанк, изменили условия выдачи ипотечного займа с господдержкой и установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.

В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries занимают доминирующее положение в своей сфере рынка. По его словам, это подтверждается результатами анализа конкуренции на рынке маркетплейсов, завершенного в декабре 2023 года. В настоящее время Wildberries и Ozon занимают 80% рынка.

До этого антимонопольная служба возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Надежды Жуковой, выпускаемого «Эксмо». Если издатель выиграет, нарушителю запретят выпуск пособия из-за нарушения закона о конкуренции, отметила пресс-служба издательства.