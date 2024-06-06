Названы потери Европы из-за снижения поставок российского газа Глава РФПИ: потери Европы от сокращения импорта газа из РФ достигнут €1 трлн

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Европа может потерять до €1 трлн к концу 2024 года из-за сокращения импорта российского газа, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это связано не только со стоимостью голубого топлива, но и с большими индустриальными потерями в Европе, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Европа потеряла от того, что стала отходить от российского газа, к настоящему моменту €700 млрд евро. И, соответственно, к концу года эти потери составят €1 трлн, — уточнил Дмитриев.

По его словам, индустриальные потери в Германии оцениваются от 3% ВВП в год и до 6% в ряде других европейских стран.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что «Газром» переживет решение Европы отказаться от поставок российского газа. Глава государства удивился тому, что европейские страны намерены покупать втридорога голубое топливо из США. Президент поинтересовался, почему Германия после прорыва одной из труб «Северного потока — 2» не хочет получать энергоресурс по оставшейся. По словам Путина, в этом нет логики.