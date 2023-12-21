Евро заступил за 101: как растут валюты, почему, что происходит с рублем Эксперты назвали возможные причины внезапного ослабления рубля 21 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курсы доллара и евро резко выросли 21 декабря, вернувшись к показателям двухнедельной давности. Что происходит, какой сейчас курс валют, где выгодно покупать и продавать, что говорят об ослаблении рубля российские власти?

Какой сейчас курс доллара

После небольшой просадки при открытии торгов 21 декабря курс доллара начал быстро расти и к 12 часам дня оказался выше 92 рублей. В течение торгового дня у доллара было несколько пиков, на максимальном из которых американская валюта стоила около 92,36 рубля за единицу. К моменту завершения торгов стоимость валюты оказалась на уровне 92,15.

По данным РБК, столичные обменники предлагали купить доллары от 92,6 до 95,85 руб.

Что происходит с евро

Схожим образом развивалась ситуация с курсом евро. Стоимость валюты начала резко расти после 09:30 утра и к 14 часам пересекла отметку в 101 рубль. Пиковой стоимостью 21 декабря стало 101,57 руб. за евро. В дальнейшем валюта немного подешевела и к 20 часам удерживается на уровне около 101,38 руб. Последний раз такие показатели наблюдались 20 октября, до того как началось снижение.

В большинстве обменников в Москве курс покупки евро сегодня держался от 101,5 до 105,7 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как эксперты объясняют падение рубля

В Банке России объяснили, что слабый курс рубля обусловлен традиционно высоким спросом на иностранные валюты в конце года. Кроме того, как заявил РБК эксперт ИК «Алор Брокер», ослабление рубля в том числе связано с расчетами бюджета в конце финансового года — российский бюджет рассчитывается со своими контрагентами, и суммарный объем рублей в финансовой системе растет.

Эксперт «Финам» Юлия Афанасьева назвала причиной ослабления рубля завершение фьючерсных контрактов и начало новых. Других прямых причин для ослабления рубля не прослеживается, и оно, предположительно, носит спорадический, а не систематический характер.

«Жесткая денежно-кредитная политика еще будет иметь отложенный эффект на укреплении рубля, но, вероятно, уже в 2024 году», — считает Афанасьева.

Что говорят власти

Первый вице-премьер Юрий Белоусов объявил, что российская экономика «нашла точку равновесия экспорта и импорта».

«Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», — заявил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Эксперты предполагают, что доллар встретит «сильное сопротивление» при попытке курса подняться выше 92,5--93 руб. за доллар. В январе 2024 года возможно небольшое укрепления рубля.

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