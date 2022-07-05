Евро взлетел выше 62 рублей Курс евро на МосБирже превысил 62 рубля впервые с 10 июня

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс евро превысил 62 рублей впервые с 10 июня, следует из данных Московской Биржи. Доллар превысил отметку в 60 рублей впервые с 8 июня. Также из графика следует, что европейская валюта ослабела к американской до отметки ниже $1,03 впервые с декабря 2002 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:15 мск рос на 4,75 рубля, до 59,99 рубля, евро — на 3,71 рубля, до 61,46 рубля. Немногим ранее в ходе торгов евро превысил отметку в 62 рубля.

Накануне член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что курс доллара зависит от того, кто победит в «хорошем» противостоянии Минфина РФ и Центробанка России. По мнению эксперта, Министерству финансов и экспортерам выгодна девальвация национальной валюты на уровне 70–80 рублей за единицу американской валюты.