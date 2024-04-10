Евро в России перешагнул отметку в 101 рубль Курс евро в России превысил 101 рубль впервые с 21 марта

Курс евро в России к 9:58 мск 10 апреля ускорил рост до 0,26% и составлял 101,08 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Таким образом европейская валюта поднялась выше 101 рубль впервые с 21 марта.

Американская валюта в то же время прибавила 0,08% и поднималась до 93,08 рубля. Юань дорос до 12,862 рубля, прибавив 0,3%.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше продавать наличные доллары и евро, чем покупать. При этом покупка иностранной валюты оказалась в лидерах по количеству операций в феврале в безналичном обмене. Согласно статистике, при валютообмене россияне отдают предпочтение американской валюте. Так, число соответствующих операций с долларами оказалось в три раза больше, чем с евро.

Банк России тем временем намерен сократить до 600 млн рублей ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке. По данным Минфина, решение принято из-за роста нефтегазовых доходов по итогам марта и в связи с увеличением покупок валюты.

Экономист Никита Масленников считает, что лучшей валютой для накоплений на данный момент является рубль. Он подчеркнул, что у национальной валюты ставки по депозитам наиболее привлекательные. По его словам, доллар и евро дадут минимальную прибыль.