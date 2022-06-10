Данные МосБиржи: евро упал ниже 61 рубля впервые с 26 мая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

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Курс евро в ходе валютных торгов на МосБирже замедлил снижение до 3,68% и торгуется на уровне 60,79 рубля, курс доллара на 13:19 составляет 57,75 рубля (-2,57%), следует из данных МосБиржи. Последний раз евро опускался ниже 61 рубля 26 мая этого года.

По данным на 12:47 мск, курс евро снижался до 60,86 рубля (-3,85%), курс доллара опускался до 57,8 рубля (-2,61%).

По состоянию на 13:05 мск индекс МосБиржи упал на 0,42% — до 2284,37 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 2,61%, — до 1244,26 пункта.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля вплоть до 55 за доллар и 57 за евро. Это связано с тем, что факторы укрепления национальной валюты все еще сохраняются, включая значительный приток валютной выручки экспортеров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары и возможный рост цен на нефть, газ и зерно. При этом спрос на поступающую в казну валюту сужается, так как импорт, внешние инвестиции и туристические поездки резко сократились.

Кроме того, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Эксперт пояснил, что к этому могут привести постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за выстраивания новых цепочек поставок.