Евро подскочил в России до 100 рублей Курс евро впервые с 28 февраля подскочил до 100 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро в России впервые с 28 февраля 2024 года подскочил до 100 рублей, свидетельствуют данные валютных торгов. По состоянию на 16:29 по мск, европейская валюта прибавила 0,98% и торговалась в районе 100,02 рубля. Спустя полчаса «европеец» прибавил еще семь копеек и достиг 100,09 рубля.

Доллар между тем рос на 1,13% и поднимался до 91,65 рубля. Китайский юань прибавил 1,24% и достиг отметки в 12,751 рубля.

В условиях ситуации в мировой экономике на курсы валют влияет огромное число самых разных факторов, объяснил ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Это, по его словам, экономические тенденции, политические события, колебания цен на энергоносители, экспорт и импорт, регулятивные меры со стороны центральных банков и другие условия. С этой точки зрения, считает он, можно ожидать «любого сценария», даже такого, при котором курс доллара поднимется выше 120 рублей.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака считает, что курс доллара и евро на российском рынке может немного снизиться через несколько месяцев. Он объяснил свой прогноз напряженностью российского бюджета на 2024 год. При этом он обратил внимание, что курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина и Банка России. Поэтому в феврале доллар и евро сохранили свои значения.