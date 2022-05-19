Евро опустился ниже 62 рублей на бирже впервые с мая 2017 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро в ходе торгов на Московской Бирже опускался ниже 62 рублей впервые после мая 2017 года, следует из данных площадки. Однако позже европейская валюта вернулась в район 66 рублей. Рубль также укрепился по отношению к доллару: нацвалюта США торговалась на открытии торгов на уровне 63 рублей.

Евро в моменте опускался до 61,11 рубля, доллар — до 63,22 рубля, таким образом европейская валюта в паре с рублём уходила ниже стоимости пары доллар — рубль.

Индекс МосБиржи на открытии торгов в четверг растёт на 0,37%, РТС — на 0,5%.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также определённую роль играет и общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте.

По словам Тузова, трейдеры, понимая будущее увеличение давления на евро, заранее стараются избавиться от валюты, в которой ожидается падение. Между тем российский Центробанк и Министерство финансов стараются сдерживать падение европейской валюты, чтобы сохранить доходы экспортёров.