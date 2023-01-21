Еще одна криптобиржа объявила о банкротстве: опасно ли это для биткоина Крах FTX «потряхивает» криптовалютную отрасль до сих пор

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Криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве, став таким образом последней компанией, которая потерпела крах после стремительного падения биржи FTX в ноябре прошлого года. По мнению аналитиков, с рынка уходят слабые игроки и те, кто не сумел грамотно управлять рисками. В целом же в условиях повышения базовой ставки американского Центробанка интерес к криптовалютам снижается. И эксперты допускают новую волну падения биткоина в 2023 году.

С чего все началось

Проблемы с ликвидностью у Genesis начались после краха криптобиржи FTX. Genesis активно сотрудничала с ней, в том числе предоставляя последней займы. Новости о серьезных проблемах у FTX потрясли рынок в ноябре 2022 года. Биржа потеряла $700 млн, затем подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост.

Впоследствии выяснилось, что несколько месяцев в отношении FTX вела расследование Комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности. 13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.

Другой пострадавшей от краха FTX стала биржа Coinbase Global. 10 января руководство оператора торговой площадки заявило о намерении уволить 20% сотрудников из-за отраслевого кризиса. На конец сентября 2022 года в Coinbase Global работало около 4,7 тыс. человек.

Еще одно банкротство

Крупная криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве после краха криптобиржи FTX, пишет Bloomberg. По данным издания, Genesis планирует использовать судебный процесс, чтобы попытаться продать активы или собрать деньги. Но если это не получится, кредиторы станут владельцами реорганизованного бизнеса. Сейчас у компании, по ее заявлению, есть наличные в размере $150 млн. Пока она сможет продолжать работу, одновременно разрабатывая план погашения долга перед кредиторами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее в январе Genesis уволила около 30% сотрудников. Временный руководитель Дерар Ислим тогда разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что ему нужно дополнительное время, чтобы найти решение проблемы с ликвидностью.

На что это повлияет

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Рынок не отреагировал на новость о банкротстве Genesis. У последней несколько компаний. Подано три отдельных заявления о банкротстве от Genesis Capital, Genesis Asia Pacific Pte и Genesis Global LLC. Материнская компания криптобиржи Digital Currency Group предпринимала попытки спасти Genesis, но не получилось. «Черный лебедь» не улетел. Компании Genesis, занимающиеся торговлей деривативами, спотовой торговлей и депозитарной деятельностью, а также Genesis Global Trading, не включены в процесс банкротства и продолжают работу с клиентами в обычном режиме.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков:

В целом это ожидаемое событие: возможность банкротства муссировалась в новостях и социальных сетях уже довольно давно, так что какой-то особо бурной реакции ожидать не стоит, хотя и позитива это событие явно не добавит.

В целом можно отметить отрицательную динамику рынка в последние дни после непродолжительного ралли в начале января. Иными словами, котировки и так начали постепенно возвращаться к уровням, откуда был недавний рост, а тут еще и плохие новости, которые падают на благодатную почву. Обычно чтобы переварить подобные известия, требуется время, так что в обозримом будущем мы, может, еще увидим реакцию инвесторов.

Что будет с ценой криптовалют

Владислав Антонов:

Курсы криптовалют сейчас стабильны на своих уровнях. В начале года Genesis объявила о сокращении 30% сотрудников и рассматривала возможность банкротства, поэтому сегодняшняя новость не является сюрпризом. С рынка уходят слабые игроки и компании, нарушившие риск-менеджмент. Потеря капитала — следствие жадности и неумелого управления компанией. Рынок таких ошибок не прощает никому. Это даже хорошо, что рынок не отреагировал на новость. Видимо, инвесторы учли серию банкротств в ноябре 2022 года, когда рухнула FTX.

Фото: Shutterstock

Антон Быков: