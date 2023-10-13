Экспортеров обязали зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки

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Российское правительство обязало экспортеров зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки, сообщает ТАСС. Также эти компании должны будут продавать на внутреннем рынке 90% этого объема. Уточняется, что мера начнет действовать с 16 октября этого года.

С 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов, — пояснили агентству в аппарате правительства страны.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, предусматривающий для отдельных экспортеров введение обязательной продажи валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым контрактам. Мера принята для стабилизации валютного курса в стране. В документе определен конкретный перечень экспортеров, состоящий из 43 групп и компаний.

В пятницу, 13 октября, глава государства пояснил, что из-за того, что в Россию в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, колеблется курс рубля. Это не позволяет задействовать денежную массу на внутреннем рынке. Эффект от указа о продаже валютной выручки будет, уверен президент.