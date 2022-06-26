Эксперты заявили об угрозе «переломного момента» в экономике из-за инфляции Аналитики BIS: мировая экономика близка к «переломному моменту» из-за инфляции

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Мировая экономика, которая не успела оправиться от пандемии коронавируса, оказалась близка к новому «переломному моменту» из-за высокой инфляции и последствий спецоперации на Украине, говорится в в отчете Банка международных расчетов (BIS). Этот «переломный момент» будет характеризоваться высоким ростом цен, который будет сложно контролировать, отмечают аналитики.

Возможно, мы достигли переломного момента, после которого инфляционная психология распространится и закрепится. Это будет означать серьезный сдвиг парадигмы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала спецоперации на Украине мир испытал «глубокий стагфляционный шок» из-за скачка цен на сырье и нарушений в цепочках поставок. Это сказалось на заметном росте стоимости товаров и услуг по всему миру.

По данным BIS, в этом году инфляция достигла максимума за многие десятилетия в США, Великобритании, европейских странах. Аналитики опасаются, что к такой ситуации неминуемо приближаются экономики стран Северной Америки и Европы, а также многие развивающиеся рынки.

По мнению главы Банка международных расчетов Агустина Карстенса, центробанки всех стран должны оперативно реагировать, чтобы не допустить ситуации, когда высокая инфляция станет нормой. Так, по данным BIS, инфляция в Великобритании достигла максимума с 1982 года — 9,1%. В Германии инфляция составляет 7,9%, в Швеции — 7,2%, а в США инфляция в годовом выражении достигла 8,6%, что стало стало самым быстрым ростом с 1981 года.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала инфляцию в США непомерной. Она отметила, что показатель необходимо снижать с учетом сохранения сильной экономики. Позже президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что власти США смогут добиться снижения инфляции в стране до 2% не раньше чем через два года. По ее словам, для достижения этого уровня инфляции сначала нужно нормализовать баланс спроса и предложения.