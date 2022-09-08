Эксперты сравнили размер накоплений москвичей и остальных россиян РБК: среди москвичей в полтора раза больше людей с накоплениями, чем среди всех россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля людей, обладающих достаточной подушкой безопасности для того, чтобы сохранить уровень жизни на какое-то время при потере работы, среди москвичей в полтора раза выше, чем среди жителей остальных регионов. Доля таких жителей столицы составляет 66%, доля всех россиян — 46%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, пишет РБК.

Отмечается, что доля москвичей (24%), которые могут прожить на свои средства полгода и более, выше, чем в среднем по России (15%). Однако среди тех, кто, потеряв доход, не проживет на прежнем уровне и недели, доля москвичей составляет 4%, а в целом по стране — 14%.

Об отсутствии финансовой подушки безопасности заявили 48% россиян и 30% москвичей. Продукты питания являются наибольшей долей ежемесячных трат для россиян в целом (35%) и для москвичей (33%).

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что вклады россиян в валюте фактически превратились в рублевые из-за потери попавшими под санкции банками долларовых активов. Эксперт посоветовал хранить деньги именно в рублях, а держателям валюты дождаться момента, когда к ноябрю государство установит курс в 70–75 рублей за доллар, и продать ее.