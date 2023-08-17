Стало известно, приведет ли новое решение ЦБ к удорожанию кредитов Экономист Лобода: резкого удорожания потребкредитов не будет

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Банки не станут открыто и резко повышать ставки по кредитам после отмены ЦБ ограничений полной стоимости потребкредитов (ПСК), заявили опрошенные NEWS.ru аналитики. По их мнению, стоимость займов для клиента возрастет не более чем на 0,5–1,5 процентного пункта. Кроме того, банкам не обязательно повышать ставки, они могут увеличить ПСК другими методами, обратили внимание специалисты.

Отмена ограничений теоретически может повысить ставки, однако бесконтрольного удорожания кредитов быть не должно. Банки ориентируются в том числе на возможность граждан закрывать эти кредиты. Изменения затронут не более 10% от объема предоставляемых займов, — заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он напомнил, что ограничения по ПСК (полная стоимость кредитов) по потребкредитам ЦБ ввел для контроля роста закредитованности граждан в период структурных изменений в экономике. Это, по его словам, минимизировало макроэкономические риски и проблемы с обслуживанием долгов и способствовало поддержанию спроса и возможности банков кредитовать экономику.

По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, в связи с отменой этого ограничения банки не будут повышать именно процентные ставки.

Между банками жесткая конкуренция за привлечение и лояльность клиентов, поэтому открыто взвинчивать процентные ставки они не будут. В противном случае клиенты либо уйдут к конкурентам, либо вообще откажутся брать кредиты, — пояснил эксперт.

Скорее, банки будут «зашивать» свои издержки непосредственно в полную стоимость кредита, чтобы клиенту непросто было понять, что кредит обойдется ему дороже, чем он себе изначально представлял, считает Лобода. Впрочем, бесконечно повышать полную стоимость кредита банки тоже не смогут.

Возможно, отмена такого ограничения может увеличить стоимость кредита для клиента не более чем на 0,5--1,5 процентного пункта к среднерыночной процентной ставке по потребкредитам, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ решил не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребкредитов у банков и отдельным видам займов у микрофинансовых организаций до конца 2023 года. По мнению регулятора, это предоставит кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок к повышению ключевой ставки.