Эксперт заявил, что Европа сама вырыла могилу евро Экономист Кузнецов рассказал о проблемах, созданных ЕС для курса евро

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов на Западе поставила в мире под сомнение доверие к доллару. Его заменить способна лишь валюта мощной страны, к примеру, евро, однако его возвышению мешают проблемы, которые Евросоюз сам и создал, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что падению евро способствовал серьезный кризис, который переживает Европа. Он показал нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость. Кроме того, по мнению Кузнецова, проявился значительный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участниц ЕС. К тому же, страны Евросоюза сами начали «терять веру» в евро, считает эксперт.

Можно сказать, что был неожиданно приподнят ковер, под который нерадивая европейская хозяйка десятилетиями заметала мусор, предпочитая его не замечать, — выразился образно Кузнецов.

Теперь же международный капитал ищет более «тихую гавань», выбирая расчеты и накопления в других валютах. Из-за этого доля расчетов в евро упала до 36,6%, что является минимальным показателем за последний год, уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил: наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. Так он прокомментировал снижение курса евро до отметки ниже €1 за доллар — на минимуме €0,999. По его словам, сейчас существует достаточно серьезный риск того, что некоторые страны ЕС вернутся к национальным валютам.