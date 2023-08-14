Эксперт рассказал, как ЦБ может спасти рубль завтра «БКС Мир инвестиций»: власти и ЦБ могут вернуть курс доллара к 90-95 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк может уже завтра поднять ставку до 9,5-10%, а курс доллара — вернуться к 90-95 руб. в ближайшие месяцы, Об этом заявил NEWS.ru начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Так он прокомментировал новость о проведении завтра внеочередного заседания Центробанка по ключевой ставке.

Влияние [повышения ставки ЦБ]на рубль, к сожалению, не просчитываемо в моменте. Учитывая выросшие цены на нефть, рост притока валюты с лагом от экспортеров, ужесточение денежно-кредитной политики (повышение ключевой ставки. — NEWS.ru.), а также отказ от покупки валюты по бюджетному правилу, курс usd/rub может спокойно вернуться к 90-95 в ближайшие месяцы, — сказал Карпунин.

По его прогнозу, ЦБ завтра может поднять ставку с текущих 8,5% на 1-1,5 процентных пунктах. От более сильного повышения ставки ЦБ может ограничить тот факт, что регулятор может взять паузу как раз на месяц, оценить ситуацию и, если нужно, вновь поднять ставку на плановом заседании 15 сентября, говорит Карпунин. Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022-го, считает аналитик.

Ранее пресс-служба Банка России анонсировала на завтра проведение внеочередного заседания Совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. После этого курс доллара, достигавший на бирже 101,5 руб. упал до 97,7 руб. на момент написания материала. До этого бывший министр экономики, а ныне помощник президента России Максим Орешкин, заявил, что основной причиной ослабления рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка (то есть недостаточно высокая ключевая ставка). По его словам, ситуация должна нормализоваться в ближайшее время. Орешкин подчеркнул, что в интересах отечественной экономики — сильный рубль, так как слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики, а также негативно отражается на реальных доходах населения. С другой стороны, ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что российскому бюджету нужен курс в 90-100 руб. за доллар, чтобы наполниться рублями от продажи нефти за иностранную валюту.