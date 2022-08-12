Эксперт рассказал, к чему приведут рекордные скупки валюты в России Эксперт не увидел рисков в рекордных скупках валюты россиянами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивовар рассказал порталу EADaily о том, почему граждане скупают рекордные объёмы валюты и чем это может обернуться в дальнейшем. По его словам, скупке валюты способствуют отпускной сезон, ослабление контроля за валютой со стороны ЦБ и опасение запрета на торговлю валютой на территории страны, а также заманчивость курса для инвесторов, которые ждут падения курса рубля.

Эксперт отметил, что рисков задержки переводов и хранения иностранной валюты в России пока что не существует, учитывая, что Центробанк не собирается запрещать хождение доллара в стране. Сама же скупка валюты продлится не более двух-трех месяцев и закончится, когда ее смогут купить все желающие, так что «раздувать из этого панику» не следует.

Рисков в данном случае не вижу. Валюта притекает на рынок, у населения на руках достаточные объёмы, ЦБ ясно даёт понять, что не собирается запрещать хождение доллара в стране. Пока все «в рабочем порядке», — подчеркнул Пивовар.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне скупили в июле рекордное количество иностранной валюты на общую сумму 237,1 млрд рублей против 176,1 млрд рублей в июне. Кроме того, остатки на валютных счетах физлиц в банках сократились на $3 млрд. Это значит, что валюта впоследствии переводилась в зарубежные банки. При этом крупнейшими покупателями валюты в России были банки, которые не относятся к системно значимым.