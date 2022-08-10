Эксперт предупредил об обвале рубля после «нефтяного отката» Аналитик Бабин спрогнозировал обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что рубль всё ещё поддерживают положительное сальдо торгового баланса, а также значительный доход, получаемый компаниями от экспорта. Ситуацию может изменить серьёзная рецессия, которая понизит спрос на энергоносители, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Бабин напомнил, что на поддержку рубля влияет перевес предложения валюты над спросом.

К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что чуть ли не единственной защитой рубля от рисков санкций и нарастания геополитической напряжённости остаётся дорогое сырьё, в первую очередь нефть и газ. Если нефтяные котировки продолжат снижаться, то и национальная валюта может ослабеть, считает Бабин.

Эксперт предположил, что при появлении признаков рецессии у стран — потребителей сырья спрос на рубль упадёт. В этом случае снизятся цены, что способно вызвать возвращение доллара к отметке 80 рублей и выше, уверен аналитик.

Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил: существует вероятность осеннего ослабления рубля до диапазона 66–72 за доллар. Это произойдет, если возобновятся государственные валютные интервенции, отметил он. При этом Чечушков считает, что осенью доллар может стоить и от 58 до 64 рублей.