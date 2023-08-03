Эксперт предложил властям рассказать о будущем накопительной пенсии Эксперт Якушев: правительство должно рассказать гражданам о будущем накопительной пенсии

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Правительство РФ должно рассказать гражданам о будущем накопительной части пенсии, которая заморожена с 2014 года и мораторий на которую регулярно продлевается президентом. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Сейчас накопительная часть не формируется, а все выплаты работодателей в Социальный фонд идут на страховую, то есть текущую пенсию сегодняшним пенсионерам.

Этот вопрос требует ответа от правительства. Было принято решение о временной заморозке накопительной части пенсии, но никаких комментариев не последовало. И мы не понимаем, накопительный компонент — это хорошо или плохо? Какие планы у правительства в отношении накоплений? Соответственно, юридически накопительная часть пенсий сохраняется (у тех, у кого она сложилась до 2014 г. — NEWS.ru.), и при наступлении пенсионного возраста можно получить накопления единовременно или оформить накопительную пенсию, — сказал Якушев.

В то же время он отметил: если будущий пенсионер переведет свою накопительную пенсию из Соцфонда в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на вводимую с 2024 года программу долгосрочных сбережений, а потом правительство решит вновь формировать накопительную часть пенсии, такой гражданин рискует вообще выпасть из государственной накопительной системы. Поэтому однозначного совета о том, оставлять ли деньги в Соцфонде или переводить их на новую программу, эксперт дать не может.

Ранее в Социальном фонде (прежде — ПФР) сообщили, что накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 9,83%. Также поднимутся выплаты для тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Впрочем, повышение не будет массовым. На кого конкретно распространяется заявление Соцфонда и как можно узнать размер своей накопительной части пенсии, читайте в отдельном материале NEWS.ru.