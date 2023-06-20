Эксперт по финансам рассказал поручителям, что делать при просрочке займа Финансовый эксперт Лашко назвал банкротство правом поручителя при просрочке займа

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Если гражданин выступил поручителем по кредиту, который оказался просрочен основным заемщиком, он будет вынужден погасить задолженность со всеми штрафами и процентами, рассказал в беседе с Lenta.ru финансовый эксперт Алексей Лашко. По его словам, в этой ситуации у поручителя есть ряд прав, в том числе подать на банкротство. Однако, предупредил специалист, эта схема не всегда работает, а поручитель в итоге получает проблемы с кредитной историей.

У кредитора по закону достаточно много прав. И в итоге поручитель может столкнуться с тем, что, проведя процедуру банкротства, он не получит полного списания долга. Часть суммы все же придется погасить, а кредитная история поручителя навсегда будет испорчена клеймом банкрота, — пояснил эксперт.

По его словам, если сумма задолженности небольшая, а заемщик является близким человеком, то для поручителя есть смысл закрыть долг самостоятельно и сделать это как можно быстрее: ведь чем больше основной заемщик не платит по кредиту, тем больше банк начисляет проценты, пени и штрафы, которые в итоге будут взысканы именно с поручителя.

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Если же сумма кредита оказалась для поручителя неподъемной, решать вопрос придется через суд, продолжил Лашко.

Распространенная история, когда родители поручаются за своих детей. И в итоге юный предприниматель взял 2–3 млн рублей в кредит, а родители с зарплатой 30 тысяч рублей физически не могут закрыть такой долг. Очевидно, что в этом случае банк не сможет получить всей суммы, — привел пример эксперт.

Он пояснил, что в этом случае кредитор будет получать деньги только по судебному решению и не больше половины дохода поручителя. При этом у плательщика должно оставаться не меньше суммы, равной действующему прожиточному минимуму.

Как напомнил специалист, целью института поручителей является обеспечение выплат в случае, если основной заемщик не может этого сделать. Поэтому не стоит становиться поручителем, если есть сомнения в финансовых возможностях кредитуемого.

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