Эксперт по финансам объяснил, какие банки могут уйти с российского рынка Финансовый эксперт Бархота: с рынка уйдут банки без запаса по капиталу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России есть несколько основных факторов прекращения работы банков, и один из них — недостаточный запас капитала, рассказал в беседе с «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Также, по его словам, кредитная организация лишается лицензии за транзит ликвидности в интересах клиентов, в том числе за легализацию доходов, полученных преступных путем.

Как объяснил специалист, в период высоких процентных ставок резко снижается спрос на кредиты, и некоторым банкам придется повышать издержки, в том числе капитала на формирование резервов в условиях, когда кредитный портфель замедляется, а просроченная задолженность увеличивается опережающими темпами.

Не у всех банков есть эта капитальная база, и в этой связи банки будут на некоем распутье: либо сливаться с другими более крупными, более серьезными, масштабными игроками, либо продавать активы какому-то другому акционеру, либо <...> сдавать лицензию, — отметил эксперт.

По его словам, в нынешних условиях выживут банки с запасом по капиталу, а также учреждения, имеющие высокий кредитный рейтинг. Еще одним фактором продолжения работы банков Бархота назвал деятельность акционеров, которые должны быть готовы поддержать банк материально.

Аналитик также напомнил, что на случай отзыва у банка лицензии в России действует система страхования вкладов, которая нивелирует риски клиентов.

В этом смысле все защищено, и на волне вот этих отзывов лицензии интересы вкладчиков нисколько не пострадают <...>. Если вы приверженец вкладов, если сумма больше даже двух миллионов, рекомендуется как минимум на три банка разбить, — порекомендовал эксперт.

Ранее стали известны результаты исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно которым в этом году право на работу в России могут потерять еще порядка 15 банков. При этом некоторые из них будут поглощены более крупными игроками, а другие могут самостоятельно сдать лицензию.