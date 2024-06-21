Эксперт объяснил «логику» рубля Политолог Марков: скачки рубля связаны с санкциями США против Китая и Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скачки курса доллара и рубля связаны с рядом факторов, в числе которых санкции США против Китая, Турции и ОАЭ, написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за этого на 30% ослаб импорт в Россию. В то же время обвалились доллары и юани, так как валюта оказалась не нужна в таких количествах, что позволило подняться рублю, пояснил эксперт.

Доллар и рубль скачут как зайцы. Доллар уже 89, а вчера был 85, а позавчера 82. Рассказываю логику рубля. Из-за санкций США против Китая, Турции и ОАЭ рухнул на 30% импорт в Россию. Доллары и юани рухнули. Рубль вырос до 82. Потому что не нужно стало валюты столько. А работает правило 100% продажи валюты экспортерами, — написал Марков.

План правительства по бюджету опирался на курс в 95 рублей, продолжил политолог. Сначала кабмин разрешил экспортером не продавать валюту, и рубль дошел до 85, однако этого оказалось недостаточно. В связи с этим экспортерам официально разрешили продавать валюту не в 100-процентном объеме, а только 60%, после чего «рубль рухнул до 89», утверждает Марков.

В результате визитов [президента РФ Владимира] Путина найдены пути обхода санкций. Поэтому импорт будет восстанавливаться. Все опять придет к доллару 95. Ну или юаню 13, — заключил он.

Ранее кабмин смягчил требования в части обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Порог обязательного зачисления в уполномоченные банки иностранных средств, полученных по внешнеторговым контрактам, снизили с 80% до 60%.