Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60. В сентябре ориентиром по паре доллар-рубль станет зона 63-67, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Бахтин подчеркнул, что рубль укреплялся за счет продажи импортерами иностранных валют и высоких цен на нефть и газ. При этом он признал, что влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было раньше, поэтому укрепление национальной валюты было незначительным из-за роста сделок в альтернативных валютах.
По мнению эксперта, теперь следует ждать укрепления доллара. Оно возможно, в первую очередь, при повышении процентных ставок ФРС США. Также влияние окажет постепенное сокращение платежного баланса и восстановление импорта. Кроме того, важны будут ожидания перезапуска «бюджетного правила» в обновленном формате.
Ранее стало известно, что экономист Лазарь Бадалов заявил: осенью обычно рубль ослабевает, однако в 2022 году ситуация может развиваться иначе. Эксперт также напомнил, что из-за сложностей с логистикой значительно сократился импорт товаров. Кроме того, курс рубля держится на стабильном уровне на фоне девалютизации сбережений населения.