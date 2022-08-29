Эксперт назвал ориентир для курса рубля на сентябрь Инвестор Бахтин предположил снижение курса российской валюты до 67 рублей за доллар

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60. В сентябре ориентиром по паре доллар-рубль станет зона 63-67, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Бахтин подчеркнул, что рубль укреплялся за счет продажи импортерами иностранных валют и высоких цен на нефть и газ. При этом он признал, что влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было раньше, поэтому укрепление национальной валюты было незначительным из-за роста сделок в альтернативных валютах.

По мнению эксперта, теперь следует ждать укрепления доллара. Оно возможно, в первую очередь, при повышении процентных ставок ФРС США. Также влияние окажет постепенное сокращение платежного баланса и восстановление импорта. Кроме того, важны будут ожидания перезапуска «бюджетного правила» в обновленном формате.

Ранее стало известно, что экономист Лазарь Бадалов заявил: осенью обычно рубль ослабевает, однако в 2022 году ситуация может развиваться иначе. Эксперт также напомнил, что из-за сложностей с логистикой значительно сократился импорт товаров. Кроме того, курс рубля держится на стабильном уровне на фоне девалютизации сбережений населения.