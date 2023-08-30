Стало известно, как вырастут цены на молочные продукты Эксперт Лебединская: йогурты и сметана подорожают на 20-23% до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на молочные продукты социальных категорий (молоко, кефир и масло) будут сдерживать, поэтому до конца года они подорожают на 7-10%, заявила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. А вот продукты, которые выполняют роль «компенсаторов» выручки, могут вырасти в цене более существенно — на 20-23%, отметила она. По словам эксперта, в эту категорию входят сметана, сырки, йогурты и сгущенка.

Наиболее востребованные и социально значимые продукты — в первую очередь молоко, кефир и масло — до конца года подорожают менее всего — на 7-10%, так как цены на них контролирует государство. Другая молочная продукция — сметана, сырки, йогурты, сгущенка — выполнят роль «компенсаторов» выручки и, скорее всего, подорожают более значительно — на 20-23%, — рассказала Лебединская.

По ее словам, на повышение цен будет влиять и сезонный фактор, и повышение ставки Центробанка, что в свою очередь приведет к росту ставок по простым коммерческим кредитам. То есть денег, которые заложены на льготные кредиты бизнесу, станет меньше.

Кроме того, цены на продукты растут в связи с ростом стоимости кормов, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, оборудования и сокращения поголовья коров, добавила Лебединская.

С другой стороны, с 1 января 2024 года экспортерам обещают 100%-ную компенсацию затрат на перевозку всеми видами транспорта с места отгрузки до конечного получателя. Также ключевым вызовом остается снижение теперь уже ежегодного спроса на молочную продукцию на уровне 10%, — приводит эксперт факторы сдерживания цен.

Поэтому подорожает не весь ассортимент, а только его часть. И это будет оптимальным выходом для многих производителей, заключила Лебединская.

Ранее сообщалось, что цены на хлеб могут вырасти на 10% до конца года. По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим. Он утверждает, что весной 2022 года промышленные хлебозаводы также повышали цены на продукцию из-за скачкообразного роста затрат. Однако позднее они выровняли цены из-за улучшения ситуации на рынке. Тем не менее вернуть цены к показателям 2021 года так и не удалось. По другим данным, повышение стоимости связано с антироссийскими санкциями и обвалом рубля, онако в Минсельхозе РФ это отрицают.