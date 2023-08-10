Стало известно, на сколько подорожает красная икра к Новому году Эксперт Савельев: цены на красную икру к Новому году вырастут на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года икра в России подорожает еще на 25%. Такой прогноз дал в беседе с NEWS.ru руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, уже сегодня этот рост цен можно закладывать в свой новогодний бюджет. Различные виды рыбы при этом в среднем подорожают на 10–15%, говорит он.

До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет, — заявил NEWS.ru Савельев.

Впрочем, те, кто хочет сэкономить, могут запастись продуктом раньше. Основной объем икры в центральные регионы России начнет поступать уже в сентябре-октябре, отметил эксперт.

По данным Росстата, с февраля 2020 года цены на икру в России взлетели на 74%, до 6293 рублей за килограмм (в июне 2023). Самый резкий рост цен пришелся на период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Тогда за три месяца стоимость деликатеса подскочила сразу на 9,5% (с 4048 до 4432 рублей). В июне 2023 года цены на икру выросли еще на 0,6%.

Ранее NEWS.ru писал, что розничные цены на куриное мясо поставили исторический рекорд — почти 200 руб. за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 рубля за килограмм. Кроме того, несколько месяцев на очень высоких уровнях держится цена на говядину — в конце июля килограмм мяса на кости стоил 494,81 рубля.