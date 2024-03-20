Экс-министр рассказал, как россияне отреагируют на рост НДФЛ Экс-глава Минэкономики Нечаев: повышение НДФЛ вернет «серые» зарплаты

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Планы российских властей повысить НДФЛ приведут к возвращению практики «серых» зарплат, заявил в беседе с НСН бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. По его словам, с неплательщиками успешно борются с помощью налоговой оптимизации, однако многие россияне продолжают уклоняться от уплаты налогов, используя лазейки в законодательстве.

Самое распространенное — это зарплаты «в конвертах». Также люди объявляют себя самозанятыми, у которых меньше налог, или ИП, хотя фактически работают по найму. Это разумная схема оптимизации. Сейчас этих уклонений стало меньше, потому что и налоговая служба набрала опыт, и цифровизация экономики влияет, — рассказал эксперт.

По его мнению, бороться с «серыми» зарплатами можно только через усиление контроля. При этом, если произойдет повышение НДФЛ, число желающих уклониться будет расти, считает экс-министр.

Ранее стало известно, что в правительстве и Госдуме идет обсуждение повышения НДФЛ — в частности, для тех, у кого доход свыше 1 млн рублей в год (от 83,3 тысячи в месяц). Принять закон могут уже этой весной. А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рост выплат по подоходному налогу должен затронуть граждан, доходы которых превышают 500 тысяч рублей.