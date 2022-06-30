Экономисты связали курс рубля с последствиями нефтяного эмбарго ЕС РБК: в 2023 году при замещении нефтяного экспорта за доллар будут просить 74 рубля

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Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко высчитали курс российской валюты в 2023 году. По их расчётам, он составит 74 рубля за доллар, если у России получится полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что, по мнению экономистов, при таком условии за баррель нефти Brent будут просить $100, а за Urals — $70. Специалисты назвали негативным фактором для российской валюты нефтяное эмбарго ЕС и другие торговые ограничения.

Донец и Мелащенко считают, что от того, насколько масштабно Россия сможет перенаправить выпадающие объёмы нефти на рынки других стран, зависят колебания курса рубля.

В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещённые поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100 процентов экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар, — предположили сотрудники «Ренессанс Капитала».

Они добавили, что, если Россия лишь наполовину справится с замещением выпадающего нефтяного экспорта в ЕС, то в этом случае курс отечественной валюты составит 83 рубля за доллар.

Ранее стало известно, что министр финансов Антон Силуанов заявил: России необходимо простимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс рубля. Он отметил, что в последнее время некоторые зарубежные валюты становятся токсичными, вследствие чего Минфин не может закупать их в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы. По словам министра, ведомство намерено покупать валюту дружественных стран.