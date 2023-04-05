Экономист усомнился в заявлении ЦБ и объяснил, как снять наличные доллары Экономист Разуваев: наличные в долларах и евро можно снимать через заказ в банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне по-прежнему могут снимать наличные в долларах и евро путем заказа в банках, в таком случае получить деньги можно будет через неделю, сообщил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Экономист отметил, что то же самое справедливо и в отношении юаней. Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что китайской и американской валют «не будет» в России, пока их не начнут завозить в страну на «десятки, сотни миллиардов».

Мы активно используем китайские юани во внешней торговле, а вот валютные сбережения — это любительская история. Но некоторые банки предлагают счета в юанях, также, если понадобятся наличные, стоит обращаться в крупные банки и делать заказ, в таком случае получить валюту можно через неделю, — сообщил Разуваев.

Финансист отметил, что на снятие наличных в долларах действительно есть ограничения. Они были введены ЦБ еще год назад на фоне санкций, напомнил он.

Однако наличные деньги можно снимать, если в кассу придет чек. Это касается как долларов, так и евро. Так что юаням и долларам быть, — заключил экономист.

Действующие ограничения предусматривают возможность снятия долларов и евро, если они поступили на счет до 9 марта 2022 года, но в размере, не превышающем эквивалент $10 тысяч. Ранее ЦБ продлил эти ограничения до 9 сентября 2023 года.