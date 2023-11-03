Экономист указал на намерение Китая стать новым центром глобализма Экономист Разуваев объяснил снижение показателя инвестиций в Китае оттоком в США

Китай все больше ведет себя как геополитический центр, продвигая юань как резервную валюту, сообщил NEWS.ru экономист Александр Разуваев. По его словам, показатель иностранных инвестиций в Китай в третьем квартале впервые стал отрицательным из-за оттока в США в связи с более высокой ставкой.

Я не думаю, что перед компаниями будет стоять выбор — вести бизнес только в Китае, или только в США. Но из-за геополитической напряженности ввести какие-то новые санкции действительно могут. С точки зрения инвестиций мне больше нравится юань, там нет никакой политической подоплеки, в отличие от доллара. Для нас Китай, прежде всего — это рынок сбыта, он таким и останется. Что касается взаимоотношений Китая и США, если Америка решит все-таки ввести торговые санкции, Китай максимально постарается «пропихивать» юань в другие страны куда угодно, например, в Африку, — сказал экономист.

Ранее Bloomberg со ссылкой на валютное управление КНР сообщил, что обязательства Пекина по прямым инвестициям в его платежном балансе сократились до $11,8 млрд. Показатель стал отрицательным впервые с момента начала регистрации в 1998 году, отметило агентство. По оценке экспертов, это отражает меньшую готовность иностранных компаний реинвестировать в страну прибыль, полученную в Китае, из-за его натянутых отношений с Западом и растущей привлекательностью хранения денег за рубежом. Пока страны с развитой экономикой повышают процентные ставки, Китай снижает их, чтобы стимулировать экономику, пояснили экономисты.

Другой основной показатель притока прямых иностранных инвестиций, опубликованный Министерством торговли КНР, достиг 920 млрд юаней ($125,8 млрд) за первые три квартала 2023 года, что на 8,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На это повлияло снижение стоимости китайской валюты по отношению к доллару, отмечало агентство.

Ранее эксперт экономического факультета РУДН Дамир Кудряков заявил, что в 2023 году ожидается кратный рост доли национальных валют в расчетах России с Китаем, Индией и странами Африки. Он отметил, что в мае общая доля рубля и «дружественных» валют в расчетах за экспорт составила 66%. По его словам, прямые инвестиции растут в российские проекты в тех сферах, в которых присутствовал капитал дружественных стран, особенно наблюдается замещение доли западных компаний в энергетике.