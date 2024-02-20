Экономист рассказала, как правильно вкладываться в золотые активы Экономист Тарасова: золотые активы следует держать не менее трех лет

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Вложение средств в золотые активы позволяет спасти накопления от инфляции в кризисные периоды, однако краткосрочная прибыльность таких инвестиций весьма невелика, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова. По ее словам, держать золотые активы следует не менее трех лет. Как пояснила эксперт, биржевые колебания цен на золото на краткосрочных и среднесрочных отрезках времени не слишком кардинальны.

В феврале 2023 года золото стоило около $1850 за тройскую унцию. Сейчас его котировки составляют около $2050. То есть за год рост составил около 10% — совсем немного по сравнению с колебаниями цен на энергоносители, — подчеркнула экономист.

По ее словам, схожая динамика характерна и для других подобных инструментов —инвестиционных монет, фьючерсов, обезличенных металлических счетов. Более того, такие темпы изменения цены наблюдаются и на более длительных отрезках времени. Так, в 2014 году котировки составляли около $1245 за тройскую унцию, увеличившись за 10 лет менее чем в два раза. Таким образом, инвестиционный горизонт для желающих получить прибыль от вложений в золото составляет не менее трех-пяти лет, причем иногда цены на этот металл демонстрируют и весьма затяжные падения.

Ранее экономист Михаил Беляев посоветовал россиянам откладывать 10% от доходов, чтобы сформировать финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций. Эксперт подчеркнул, что это та сумма, которая не окажет негативного влияния на текущие потребности и не отразится на качестве жизни.