Экономист рассказал, стоит ли покупать наличные из-за падения курса рубля Экономист Мелкумов порекомендовал покупать деньги наличными из-за падения рубля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Финансовый аналитик Ян Мелкумов посоветовал сейчас покупать наличные, поскольку деньги на бирже являются виртуальной валютой, которая может превратиться в условные единицы в любой момент времени. В разговоре с NEWS.ru экономист пояснил, что рубль в любом случае откатится, после большого роста это закономерный исход, однако спрогнозировать когда сложно. Он также убежден, что к прежним значениям рубль не вернется.

Рубль откатится обязательно, после большого роста это закономерный исход, другой вопрос, когда это произойдет. Но то, что курс рубля не вернется к прошлым значениям, очевидно. Я бы посоветовал сейчас покупать деньги наличными, потому что деньги на бирже — это виртуальная валюта, которая может превратиться в условные единицы в любой момент, — сказал финансист.

Сейчас спрогнозировать курс доллара и евро не представляется возможным, поскольку еще неясно, почему валюта ведет себя таким образом, говорит Мелкумов. По его словам, существенно сократился фактор внешней торговли и платежного баланса, но это не все причины.

6 июля курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей и таким образом достиг очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. Курс евро уже в начале торгового дня на МосБирже поднялся выше 100 рублей, достигнув трехзначного значения также впервые с прошлогоднего марта.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее объяснила, что основным фактором падения рубля стало изменение торгового баланса. По ее словам, наблюдается существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это вызвано в том числе сокращением экспортной выручки, отметила финансист.