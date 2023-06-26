Экономист рассказал о масштабах падения доллара Экономист Потапенко предрек доллару снижение в течение недели

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Ряд российских банков 24 июня резко повысил курсы евро до 100 рублей, доллара — до 90, однако уже 26 июня американская валюта подешевела в среднем до 86 рублей, европейская — до 94, и такая тенденция продолжится как минимум в течение недели, рассказал в беседе с «Радио 1» экономист Дмитрий Потапенко. По его мнению, ситуация отыграется назад не сразу, и доллар вряд ли опустится до прежних показателей в 70 рублей.

Как спрогнозировал эксперт, вернуть доллар за 70 рублей уже не получится, курс американской валюты установится в районе 81-84 рублей и будет находиться на таком уровне долгое время.

Специалист сравнил запасы валюты с гречкой и солью, заметив, что любая система по поставкам привыкла планировать свои расходы, запасая те или иные величины.

Но когда происходят панические ситуации, все запасы выметаются, долларов и гречки остается немного. Система адаптируется только со временем, когда начнут подвозить товары. Если мы говорим про гречку или соль, то это займет от недели до трех, ситуация с валютой стабилизируется в течение недели, — объяснил Потапенко.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также предположил, что в ближайшее время может произойти ослабление курса доллара относительно рубля. При этом он допустил падение американской валюты до 65 рублей за доллар.