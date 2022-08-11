Экономист рассказал о готовящейся замене доллара Экономист Шульгин: доллар сможет заменить международная резервная валюта стран БРИКС

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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может стать заменой доллару. Она находится а стадии проработки, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что для России и других участников БРИКС важным является снижение зависимости от американского доллара. В первую очередь это касается взаимной торговли и обслуживания внешнего долга.

Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, — рассказал Шульгин.

Новая валюта, как считает экономист, могла бы помочь избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития. При этом сама валюта должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что индийские компании, заключающие сделки с Россией по углю, начали отказываться от оплаты сырья долларами. Для расчетов используют в основном юани и дирхамы, чтобы снизить риски нарушения рестрикций. В июне импортеры Индии оплатили не менее 742 тысяч тонн российского угля (44% от общего импорта угля) в различных валютах, являющихся альтернативными вариантами доллара.