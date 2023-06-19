Экономист рассказал о дальнейшей судьбе курса рубля Экономист Григорьев спрогнозировал повышение курса доллара до 86 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Укреплению рубля препятствует совокупность целого ряда факторов, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с Lenta.ru он дал прогноз относительно будущего курса российской национальной валюты, согласно которому, доллар может подорожать до 86 рублей.

Прогноз следующий: либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность, — высказал мнение эксперт.

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар доходил до отметки в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

Экономист рассказал о влиянии сырьевых котировок на ослабление курса рубля. Так, в начале июня партнеры Саудовской Аравии по ОПЕК+ не поддержали ее инициативу о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн баррелей в сутки для стабилизации ситуации на рынке. Поэтому нефть продолжила снижение, в частности, сорт Brent упал ниже $72 за баррель.

Ранее Григорьев отметил, что причиной роста курса доллара по отношению к рублю стал высокий спрос и низкое предложение на американскую валюту. Связано это, по мнению эксперта, с возобновлением роста импорта в Россию.