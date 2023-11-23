Экономист рассказал, куда лучше всего вложить деньги Экономист Беляев посоветовал хранить деньги на банковском вкладе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги лучше всего хранить на банковском вкладе, на данный момент это самый прибыльный способ вложения средств, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с Lenta.ru эксперт отметил, что это связано с высокой ключевой ставкой. По его словам, таким образом можно будет получать до 15% дохода.

Если человека интересует спокойное размещение средств, то для него лучше, чем банк, ничего не подойдет. Сейчас ключевая ставка высокая и высокая ставка в банках по коротким вложениям. Человек может получать до 15% дохода, совершенно ни о чем не волнуясь, — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что, если ключевая ставка и проценты по банковским вкладам понизятся, человеку придется осваивать, как пользоваться другими инструментами. Беляев уточнил, что сейчас не стоит вкладывать деньги в валюту, а для работы с акциями их нужно изучить. Еще один вариант для хранения денежных средств — вложение в золото. При этом эксперт предупредил, что этот способ принесет доход только в долгосрочной перспективе.

Финансист Сергей Зацепа ранее рассказал, что если откладывать примерно 5–10% со всех денежных поступлений, то можно накопить сумму в несколько сотен тысяч рублей. По его словам, для этого лучше всего использовать банковский счет.