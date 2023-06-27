Экономист рассказал, когда укрепится рубль Экономист Григорьев назвал рост цен на сырье условием для укрепления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день в России отсутствуют объективные предпосылки для укрепления рубля, все факторы работают не в его пользу, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с Lenta.ru он назвал рост цен на нефть, а также установление экспортно-импортного баланса условиями укрепления национальной валюты.

Как объяснил эксперт, в России сегодня серьезно растет импорт, в то время как экспорт снижается, поэтому спрос на валюту превышает предложение. Кроме того, уровень цен на нефть также не располагают к укреплению рубля.

Плюс, безусловно, риски политические и экономические сохраняются, и есть инвесторы, которые считают и демонстрируют, что лучше держать деньги в долларах и евро, — добавил специалист.

По его мнению, росту курса рубля могут помочь новости, связанные с положительной динамикой мировых цен на нефть, а также закрепление экономических успехов внутри страны и улучшение баланса экспорта и импорта. Однако, этих тенденций пока не просматривается, резюмировал эксперт.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что не видит связи между «шумом в стране» 24 июня и курсом национальной валюты. Он считает, что в России не произошло изменений в политической обстановке, способных существенно повлиять на биржевые показатели.