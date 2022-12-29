Экономист рассказал, что будет с ценами на электроэнергию в новом 2023 году Экономист Разуваев: резкого скачка цен на электроэнергию в 2023 году не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкого роста цен на электроэнергию в 2023 году не будет, сообщил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он уточнил, что значительная доля генерации электроэнергии приходится на газ, тарифы на который устанавливаются государством, это же касается и гидроэлектростанций.

Резкого роста цен на электроэнергию в новом 2023 году не будет. <...> повышение цен можно ждать исключительно в районе инфляции, а она по прогнозам на 2023 год будет в районе 6 %, — заявил Разуваев.

Ранее стало известно, что в декабре биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале для коммерческих потребителей достигли исторического максимума и составили 1,8 тысячи рублей за 1 МВт•ч. Рекорд пришелся на 24 декабря.

Сообщалось, что скачок цен связан с выводом на ремонт нескольких блоков атомных электростанций — Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской, Балаковской и ряда других. В этой связи генерирующие компании переходили на получение электроэнергии от ТЭЦ, работающих на газе, цены на который также увеличились.

Как рассказали в диспетчере энергосистемы, «Системном операторе», зимой традиционно на плановом ремонте находятся два-три блока АЭС. В декабре было отмечено «нехарактерное наложение» ремонтов, но они уложились в короткий отрезок времени, после чего цены снова стали падать.