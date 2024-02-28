Экономист раскрыл способ выгодно «рискнуть» весной 2024 Экономист Разуваев посоветовал россиянам открыть вклады в крупных банках

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Ключевая ставка в России в ближайшие полгода сохранится на уровне 16%, предположил в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, ситуация, сложившаяся на финансовом рынке, является благоприятной и позволяет россиянам рискнуть и открыть вклад в крупных банках и приобрести их акции.

Учитывая нынешние ставки, можно открыть вклад в «Сбере», ВТБ, Газпромбанке, например. Можно рискнуть и взять на полгода, а потом на максимально длительный срок, — рассказал он.

Разуваев также напомнил о существовании ликвидных бумаг, которые фондовый рынок сам «выводит» на первые позиции. По его словам, хорошим вариантом вложения станет покупка «голубых фишек» — ценных бумаг, выпущенных наиболее надежными и ликвидными компаниями.

Сбербанк сейчас отчитался о рекордах своей прибыли, можно приобрести акции их компании. Что касается модных соцсетей, они, конечно, могут сильно подорожать, — поделился мнением эксперт.

Экономист предостерег россиян от вложений в компании, у которых нет основных активов. По его словам, это рискованно даже при хороших денежных потоках. Вместо этого он посоветовал рассмотреть вариант с покупкой ценных бумаг у логистических и IT-компаний.

В начале января средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 14,79%. В сравнении с концом декабря показатель увеличился на 0,04 процентного пункта (п. п.), отмечалось в статданных аналитиков Центробанка (ЦБ).