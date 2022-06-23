Экономист предсказал полный запрет ЕС на ввоз евро в Россию Экономист Самиев предсказал полный запрет ЕС на ввоз евро в Россию

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Евросоюз по аналогии с США может ввести полный запрет на ввоз своей валюты в Россию, отметил экономист Павел Самиев. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что даже в таком случае останется возможность ввоза евро в РФ через третьи страны.

Нельзя сказать, что запрет на ввоз евро как-то особенно драматично скажется на экономике России в целом, это просто очередной ограничивающий фактор. Дело в том, что курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты, — пояснил Самиев.

Он напомнил, что Великобритания ввела запрет на ввоз в Россию фунтов стерлингов. Экономист считает, что подобные ограничительные меры могут поддержать и страны Евросоюза. По его мнению, это станет причиной дефицита наличной валюты и, как следствие, различных ограничений на ее куплю-продажу в России.

В любом случае останутся варианты ввоза через третьи страны в частном порядке. Мы знаем соответствующие примеры стран, в отношении которых вводились аналогичные ограничения, — резюмировал Самиев.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в пакет мер вошел запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.