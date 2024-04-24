Экономист предсказал курс рубля в мае Экономист Беляев: в мае курс доллара может достигнуть 94 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост доллара в мае выйдет на устойчивые 94 рубля, считает финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эксперт в комментарии Lenta.ru добавил, что это не зависит от цены нефти или налоговых периодов.

Беляев отметил, что сегодня трендовые значения показывают «ползучее удешевление рубля» по отношению к доллару.

Мы вышли на 93 [рубля] устойчиво. До конца месяца, видимо, 93 с некоторым превышением сохранится, и в течение мая мы выйдем на устойчивые 94, — сказал собеседник издания.

Базовый курс одной валюты в отношении к другой определяют такие экономические факторы, как темпы роста, общая эффективность экономик стран и другое, отметил аналитик. Беляев подчеркнул, что это не зависит ни от цены нефти, ни от налоговых периодов, ни от купли-продажи валют. Такими факторами, по словам аналитика, любят апеллировать так называемые эксперты.

Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru прогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, она снизится не раньше четвертого квартала 2024 года. Пока ставка останется неизменной, если не произойдет «никаких потрясений».