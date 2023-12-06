Экономист поддержала идею социальных вкладов для малоимущих Экономист Безсмертная: соцвклады будут формировать сберегательное поведение

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Система социальных вкладов станет элементом поддержки малообеспеченных граждан и будет формировать у них сберегательное поведение, заявила в беседе с РИАМО декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Таким образом эксперт оценила принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, позволяющего гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.

Многие малообеспеченные граждане умеют экономить и откладывать на черный день. Поэтому возможность получить дополнительный, хотя и незначительный, доход от вклада может заинтересовать склонных к сбережению россиян, — объяснила экономист.

По ее словам, инициатива не потребует дополнительных бюджетных расходов, но при этом имеет социальную значимость. Говорить о востребованности нового банковского продукта можно будет уже после начала его внедрения, считает Безсмертная. Она особо отметила важность информационного продвижения данной инициативы. Экономист привела в пример опыт Бельгии и Франции, где аналогичные виды вкладов продемонстрировали свою эффективность в качестве мер поддержки малообеспеченных граждан.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами. Документ разработан с целью поддержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход.