Экономист озвучила главные недостатки банковских инвесткопилок Экономист Проданова: при банкротстве банка деньги из инвесткопилки не вернут

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Получившая в последнее время популярность банковская услуга инвестиционной копилки содержит ряд подводных камней, предупредила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова. В частности, по ее словам, в случае банкротства банка вложения не вернутся клиенту.

Инвесткопилка — это далеко не банковский вклад и не накопительный счет. <...> Это своего рода специальный брокерский счет, средства на котором даже не попадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернет, — пояснила эксперт.

Как отмечает издание, инвесткопилка позволяет постепенно накапливать деньги, а также инвестировать без особых знаний о специфике фондового рынка. На такие счета могут переводиться округления от повседневных трат, а также кешбэк, проценты на остаток и другие незначительные поступления. Копилку можно пополнять вручную или с помощью регулярных автоматических отчислений.

Кроме того, по словам экономиста, вложения в инвесткопилку являются инвестициями, а значит, при выводе с нее денег с владельца автоматически будет удержан НДФЛ в размере 13% от дохода.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова посоветовала людям с невысоким доходом откладывать деньги сразу после получения зарплаты, а не рассчитывать, что к следующим выплатам останутся сбережения. Специалист уточнила, что один из популярных способов — копить с каждого поступления по 5–10%.