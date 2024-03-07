Экономист оценил золотые украшения как объект инвестиций Экономист Беляев: инвестировать в золотые украшения нет смысла

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Покупка золотых украшений как способ вложения средств не несет никакой выгоды, рассказал в беседе с «Москвой 24» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, инвестировать в ювелирные украшения из золота можно только в случае, если они являются произведением искусства, в остальных случаях такая трата будет бессмысленной.

Покупать золотые ювелирные украшения для инвестиций вообще нет никакого смысла. Только если это не какое-то произведение ювелирного искусства. Обычные золотые украшения <...> через некоторое время идут по цене лома, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что инвестиции в золото имеют смысл только при покупке слитков, памятных монет или открытии обезличенного металлического счета в банке. В этом случае клиент приносит деньги, которые пересчитывают в количество граммов золота по текущему курсу и фиксируют их за вкладчиком. При снятии денег со счета клиенту выплачивается сумма, соответствующая стоимости имеющегося у него золота на текущий момент.

Беляев также добавил, что наибольший доход могут принести лишь долгосрочные инвестиции в золото.

Речь идет о двух, трех, четырех и более годах. Конечно, может повезти, и вы поймаете рост стоимости золота на коротком промежутке времени, но это именно везение, игра в лотерею, — пояснил эксперт.

Ранее экономист Наталья Проданова назвала идеальным сроком для инвестиций в золото период в 10–15 лет. Поэтому, по словам специалиста, вкладываться в такие активы нельзя тем, кто играет на коротких позициях.