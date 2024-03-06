Экономист оценил предложение повысить маткапитал до 1 млн рублей Экономист Смирнов: повышение маткапитала до 1 млн рублей зависит от Минфина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о повышении с 1 февраля 2025 года суммы материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка, внесенный тремя фракциями Госдумы, может быть одобрен правительством, если Минфин найдет деньги на эти цели, заявил в беседе с «Радио 1» доктор экономических наук ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Однако, по его мнению, в текущей ситуации более вероятно иное развитие событий.

Если Минфину удастся найти деньги на это, то решение об увеличении материнского капитала будет принято. При другом развитии событий, на мой взгляд, более вероятном, материнский капитал будет индексироваться на уровне инфляции, то есть сильных скачков там происходить не будет, — отметил экономист.

Он подчеркнул, что в повышении материнского капитала нет ничего плохого, особенно учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке жилья, образовательных и медицинских услуг, в результате чего растить детей становится все дороже. Реализация подобных инициатив зависит от возможностей федерального бюджета. На данном этапе увеличение материнского капитала вынудит сократить другие расходные части бюджета.

Эксперт добавил, что индексация социальных выплат в размере, опережающем инфляцию, возможна лишь в случае реального высокого экономического роста.

Ранее представители думский фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка. За минувшие 17 лет этими выплатами воспользовались более 12 млн семей.