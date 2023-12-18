Экономист объяснил смысл ограничений на переводы свыше 100 тысяч рублей Президент АРБ Тосунян: ограничение суммы переводов повысит прозрачность операций

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Введение ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета суммой не более 100 тысяч рублей за один раз повысит прозрачность подобных операций, считает президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян. В беседе с «Радио 1» он отметил, что нововведение может коснуться участников криминального бизнеса и мигрантов.

Помимо преступного бизнеса это затронет мигрантов, которые находятся в постоянном движении и у них нет возможности или желания открыть счет в банке. Это также люди, которые заработали и хотят кому-то из родственников перечислить средства, а открыть счет не всегда сподручно, — пояснил экономист.

Он также назвал малореальной возможность серьезного влияния новых ограничений на отток капитала из страны. Эксперт объяснил, что разовые переводы носят характер диверсификации и не будут способствовать ни оттоку, ни притоку денег.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила лимит на денежные переводы граждан без открытия счета. Согласно поправкам, россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей без открытия счета в банке. Законопроект согласован с Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.