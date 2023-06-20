Экономист объяснил природу рекордной выручки российских компаний Экономист Дудчак: скачок выручки за квадриллион рублей произошел из-за валютных колебаний

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На рекордный размер выручки российских компаний в 2022 году, превысившей квадриллион рублей, повлияли сразу два фактора — скачок курса и колоссальный рост цен на энергоносители, рассказал в беседе с «360» экономист и политолог Александр Дудчак. По его мнению, в текущем году подобная ситуация, скорее всего, не произойдет.

Все вместе это и выдало такие номинальные показатели этой выручки. Я не думаю, что это будет продолжаться. Просто есть такой факт, обусловленный текущими событиями, связанными всего-навсего с ростом курса, ростом цен на энергоносители, — пояснил эксперт.

Дудчак добавил, что рост выручки связан со структурными перестройками экономики и переориентацией ее на другие рынки. Специалист не исключил сценария с падением этого показателя, и подчеркнул, что проблемы в этом нет, как и в его рекордном росте.

Не стоит этому скачку выручки особо радоваться, но и уж точно не нужно будет огорчаться тому, что не будет продолжения этой замечательной истории, — отметил он.

Ранее Федеральная налоговая служба РФ опубликовала данные, согласно которым выручка компаний в России за 2022 год удвоилась по сравнению с 2021 годом, впервые превысив отметку в квадриллион рублей и составив 1268 триллионов рублей.