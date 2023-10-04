Экономист объяснил, почувствуют ли россияне обещанную индексацию пенсий Экономист Колганов: обещанная индексация пенсий немного превысит инфляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пенсионеры почувствуют «небольшой прирост» в финансовом отношении, так как анонсированная Минфином РФ индексация пенсий немного превысит уровень инфляции, рассказал в беседе с «360» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. При этом он подчеркнул, что инфляция в сфере продовольственных товаров выше средней по стране.

Подъем пенсий на 7,5%, который предлагается, немного обгоняет уровень инфляции. Сейчас годовая инфляция составляет 5,5–5,6%. Какой-то очень небольшой прирост эта прибавка дает, — отметил эксперт.

Он уточнил, что расчет средней инфляции производится по общей совокупности товаров и услуг на рынке, в то время как примерно половина расходов у пенсионеров приходится на продукты питания, а в этой сфере рост цен оказывается значительно выше среднего.

Возникает вопрос, насколько эта прибавка поможет реально. Среди цен, которые мы видим на потребительском рынке, есть и те, что снижаются, но в целом происходит рост, и по некоторым товарам он даже выше 10%, — признал экономист.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 244 рубля в месяц. По его словам, проект федерального бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции.