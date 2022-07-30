Экономист назвала продукты, которые подорожают к осени Экономист Долгова: к осени могут подорожать сыры и колбасы, кофе и пиво

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что к осени будут падать цены только на продукты позднего срока созревания. Многое другое может начать дорожать, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт уточнила, что некоторая часть отечественных продуктов «завязана» на импортную составляющую — оборудование, упаковку, ингредиенты.

Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени, — считает Долгова.

Она напомнила, что растут цены на упаковку — бумагу, пластик, краски, транспортную тару. Данный фат также скажется на конечной стоимости продуктов.

По мнению Долговой, в группе риска находятся импортные продовольственные товары, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений. Речь идет о чае, кофе и фруктах.

Ранее стало известно, что глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил: внезапное подорожание куриного мяса в России является маловероятным. Он уточнил, что на стабилизацию цен в индустрии во многом влияют сильные позиции рубля, благоприятный прогноз по урожаю необходимых сельскохозяйственных культур и высокие темпы развития отечественного производства.