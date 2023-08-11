Экономист назвал способ понизить курс доллара до 1 рубля Экономист Разуваев предложил провести деноминацию рубля «1 к 100»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Курс доллара приблизился к знаковой отметке 100 рублей, а это значит, что санкции Запада все-таки работают и России остается только держать удар, сообщил NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, можно уравнять значения валют, если деноминировать рубль в пропорции 1 к 100.

На ум приходит идея деноминации российского рубля, в той же пропорции, 1 к 100. После такой процедуры значения национальной валюты России и США будут уравнены. В выигрыше бюджет и акционеры компаний экспортеров на фондовом рынке, ведь даже если рынок акций больше не вырастет, они могут рассчитывать на большие дивиденды. Несмотря на плохое торговое сальдо у нас есть возможность сдержать курс, инфляцию мы тоже переживем, — сказал Разуваев.

Экономист также допустил, что для поддержания рубля ЦБ может провести заседание совета директоров раньше времени, подняв ключевую ставку до 9-10%.

11 августа доллар в ходе торгов на Московской бирже рос на пике до 99,4375 рубля. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, но до исторического максимума 10 марта 2022 года в 121,5275 рубля еще далеко. Курс евро тоже не отставал и по состоянию на 16:33 торговался на максимуме в 109,1125 рубля, поднявшись выше 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года.