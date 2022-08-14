Экономист назвал продукты, которые станут дорожать осенью Экономист Завьялов предупредил об осеннем росте цен на молоко, яйца и колбасу

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Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов заявил, что продукты осенью традиционно дорожают. В России 2022 года можно ожидать осеннего подорожания молочной продукции, яиц, колбасных изделий и овощей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Завьялов напомнил, что осенью сезонно растут цены на птицу. Также в сентябре постепенно дорожают фрукты.

В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется, — пояснил специалист.

Он уточнил, что хлеб, как и большинство продуктов, дорожает не из-за сельскохозяйственной составляющей, а из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда.

Ранее стало известно, что более 40% россиян заметили рост цен на мясо птицы и сахар за последний месяц, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Также отмечается, что 15% жителей страны обратили внимание на удорожание алкогольной продукции. Согласно опросам, о заметном подорожании сахара за этот период рассказали 40% россиян.