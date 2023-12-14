Экономист назвал причину нехватки у россиян денег на продукты Экономист Кричевский: прожиточный минимум приводит к нехватке у россиян денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимальная продуктовая корзина в России рассчитывается буквально по граммам и миллилитрам, из-за чего статистические цифры могут сильно отличаться от реальных и поэтому у многих россиян не хватает денег на продукты, заявил в беседе с «Радио 1» доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он напомнил, что прожиточный минимум был введен в стране в 1992 году в качестве временной меры до стабилизации ситуации в экономике.

Туда входили самые необходимые продукты питания и непродовольственные товары, срок использования которых был просто запредельный. Например, одно пальто планировалось носить семь лет, а две пары носков — три года. А что касается продуктов питания, там был определен самый минимум, — рассказал экономист.

По его словам, прожиточный минимум вычисляется для определения бюджетных расходов на социальные выплаты малоимущим. Как предположил эксперт, в связи с этим при расчете стоимости минимальной продуктовой корзины цифры могут показать, что цены на продукты растут не так быстро, как инфляция, и это позволит снизить социальные расходы.

Как отмечает издание, в ноябре минимальная корзина продуктов в России подорожала на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По данным Руспродсоюза, набор питания для одного россиянина стоил не менее 5803,4 рубля.

Ранее экономист, член Российской академии естественных наук Эдуард Тхакушинов предположил, что увеличение экспорта куриных яиц из Азербайджана и Турции позволит решить проблему роста цен в России на этот продукт в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы в стране действовала плановая экономика по примеру СССР.